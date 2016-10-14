شاهد: الشرطة التركية تعتقل قضاة بتهمة تدبير الانقلاب

قالت الشرطة التركية إنها داهمت محكمة النقض ومعها مذكرات اعتقال بحق 189 قاضيا ومدعيا واقتحمت محاكم أخرى في أحدث جهود الحملة التي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأمر كبير المدعين في أنقرة بحملة الاعتقالات الأخيرة لأفراد يعملون في وزارة العدل ومحاكم أخرى بينهم قضاة يعملون في محكمة النقض وهي أكبر محكمة استئناف في البلاد ومجلس الدولة وهو أعلى هيئة إدارية في البلاد.

وسجن أكثر من 32 ألف شخص بينما عُزل مئة ألف شخص بينهم شخصيات عسكرية بارزة من مناصبهم في الخدمات الأمنية والحكومية بسبب مزاعم عن ارتباطهم بشبكة دينية تقول الحكومة إنها دبرت محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز.

وأثار نطاق حملة التطهير انتقادات من ساسة المعارضة وحلفاء غربيين بأن الرئيس رجب طيب أردوغان – الذي واجه احتمال الاغتيال ليلة الانقلاب – ربما يستغل ما حدث لتشديد قبضته على السلطة.

وينفي رجل دين فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير الانقلاب مسؤوليته عن ذلك وأسفرت المحاولة التي باءت بالفشل عن مقتل 240 شخصا.