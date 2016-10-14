البث الحي
منوعات

شاهد: استعراض للخيل والبارود من زمن الفرسان بالمغرب

14/10/2016

لا تزال "فنتازيا" الخيول المغربية الموروثة عن تقليد حربي قديم تثير حماسة وإعجابا كبيرين في المغرب وقد خلدها الرسام أوجين دولاكروا قبل قرنين في لوحات زيتية تعود لزمن الاستشراق.

وجاء آلاف الاشخاص بمناسبة الدورة التاسعة لمعرض الفرس في مدينة الجديدة (غرب المغرب)، للاستمتاع بعروض فرق "التبوريدة" (من كلمة بارود) القادمة من مختلف أنحاء المغرب والمشاركة في الجائزة الكبرى الأولى للملك محمد السادس.

والفانتازيا التي تسمى أيضا "الخيالة" و "الباردية" وأصحاب البارود في المغرب، هي عروض للفروسية تحاكي الهجمات التي كانت تشن في زمن الحروب في الدول المغاربية عبر التاريخ.

وتجمع هذه الدورة أفضل فرق "التبوريدة" وعددها 15 في عروض تنافسية يمتزج فيها صهيل الخيل بالأصوات المتعالية للفرسان والجمهور.

وعلى مدرجات المنصة المقابلة للحلبة، اصطف آلاف المتفرجين من مختلف الأعمار، يشجع كل منهم (سرب) الخيول التي تمثل منطقتهم، وقد تميزت كل واحدة منها بطريقة اللباس وتقديم العرض.

وتحاكي العروض ما كان يقوم به الفرسان العرب والبربر في ساحات الحروب في المغرب.

 

المزيد من منوعات

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)

مصر: الإفراج عن مصور وعارضة الأزياء سلمى الشيمي بعد صور "مثيرة للجدل" في الأهرامات

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة جهينة المصرية

شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الاجتماعي)