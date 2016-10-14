شاهد: استعراض للخيل والبارود من زمن الفرسان بالمغرب

لا تزال "فنتازيا" الخيول المغربية الموروثة عن تقليد حربي قديم تثير حماسة وإعجابا كبيرين في المغرب وقد خلدها الرسام أوجين دولاكروا قبل قرنين في لوحات زيتية تعود لزمن الاستشراق.

وجاء آلاف الاشخاص بمناسبة الدورة التاسعة لمعرض الفرس في مدينة الجديدة (غرب المغرب)، للاستمتاع بعروض فرق "التبوريدة" (من كلمة بارود) القادمة من مختلف أنحاء المغرب والمشاركة في الجائزة الكبرى الأولى للملك محمد السادس.

والفانتازيا التي تسمى أيضا "الخيالة" و "الباردية" وأصحاب البارود في المغرب، هي عروض للفروسية تحاكي الهجمات التي كانت تشن في زمن الحروب في الدول المغاربية عبر التاريخ.

وتجمع هذه الدورة أفضل فرق "التبوريدة" وعددها 15 في عروض تنافسية يمتزج فيها صهيل الخيل بالأصوات المتعالية للفرسان والجمهور.

وعلى مدرجات المنصة المقابلة للحلبة، اصطف آلاف المتفرجين من مختلف الأعمار، يشجع كل منهم (سرب) الخيول التي تمثل منطقتهم، وقد تميزت كل واحدة منها بطريقة اللباس وتقديم العرض.

وتحاكي العروض ما كان يقوم به الفرسان العرب والبربر في ساحات الحروب في المغرب.