رئيس نيجيريا: زوجتي مكانها المطبخ

محمد بخاري وميركل في ألمانيا

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري إن زوجته لا مكان لها في السياسة، وذلك بعد إجرائها مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قالت فيها إنها ربما لا تدعمه في الانتخابات المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في برلين، اليوم الجمعة، قال بخاري ردا على سؤال لأحد الصحفيين "أنا لا أعرف إلى أي حزب تنتمي زوجتي، لكنها تنتمي إلى مطبخي وغرفة المعيشة الخاصة بي والغرف الأخرى في داري".

وقالت عائشة بخاري لـ"بي بي سي" إنها لن تتمكن من دعم زوجها في الحملة الانتخابية المقبلة مالم يغير مسار الحكومة الحالية.

وقالت عائشة بخاري إن زوجها تلقى "الكثير من الشكاوى بشأن تعييناته الوزارية وأضاف "ليست لديهم مهمة، ليست لديهم رؤية".

وأضافت عائشة "إذا ما استمر الأمر كذلك، فلن أكون جزءا من أي تحرك (بشأن الانتخابات) مرة أخرى" مضيفة أن زوجها على علم بموقفها بشأن هذه المسألة.

وانتخب بخاري 73 عاما رئيسا للدولة الأفريقية الأكبر من حيث عدد السكان البالغ تعدادهم 183 مليون نسمة، في عام 2015.

وكان القائد العسكري السابق ركز حملته الانتخابية على الحرب ضد الفساد في البلد الغنية بالنفط وقتال جماعة بوكو حرام وشاركت زوجته في حملته بنشاط إلى جانبه، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نيجيريا عام 2019.