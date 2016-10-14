"ذئب وول ستريت" يستغيث من "محتال" مصري

بيلفورت أصدر تحذيرات متكررة من النصاب المصري

وجه المليونير الأمريكي البارز جوردان بيلفورت، البطل الحقيقي لقصة فيلم "ذئب وول ستريت" تحذيرا من "نصاب مصري" باع دعوات باسم بيلفورت، زعم فيها أن المليونير الأمريكي سيتحدث في محاضرة بالقاهرة في شهر ديسمبر/كانون أول المقبل.

ونشر بيلفورت تحذيرا على صفحته الرسمية قال فيه إن الداعي لهذه المحاضرة والمروج لها شخص مصري ووصفه بأنه "نصاب يواصل الكذب باسمي كل يوم، ويقسم أن المال تم إرساله (لي)".

وأضاف بيلفورت: "إذا كنت قد اشتريت تذكرة فعليك أن تطلب استردادها على الفور، وإذا رفض المنسق إعطاءك (المال) عليك الاتصال بالشرطة المحلية من أجل القبض على هذا الوغد".

وتابع بيلفورت في بيانه الغاضب الذي نشر في 11 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "هذا شخص نصاب مئة بالمئة وقد أبلغت صحفا محلية وبرامج أخبار مصرية" بشأنه.

ودعا بيلفورت إلى نشر بيانه قدر الإمكان وإبلاغ وسائل الإعلام المصرية، كما أعرب عن استعداده لإجراء مقابلات بهدف توضيح الأمر.

وهذا هو البيان التحذيري الثاني الذي يصدره بيلفورت بشأن "النصاب" المصري، بعد بيانه الأول الذي نشره في 30 من سبتمبر/أيلول الماضي.

واشتهر بيلفورت (54 عاما) بلقب "ذئب وول ستريت" ويعد أشهر محتال في عالم البورصة الأمريكية، وهو مضارب سابق في البورصة وأدين بجرائم احتيال وتلاعب في البورصة، سجن على إثرها لنحو عامين، وخرج من السجن ليكتب مذكراته "ذئب وول ستريت" التي نشرت عام 2009 وتحولت إلى فيلم حمل نفس الاسم قام ببطولته الممثل الأمريكي البارز ليوناردو ديكابريو وعرض عام 2013.

ويعمل بيلفورت الآن محاضرا ومدربا مستفيدا من تجربته في عالم البورصة. وتبلغ ثروته نحو 100 مليون دولار.