حقوقيون يدعون المجتمع الدولي للتحرك لوقف أحكام الإعدام بمصر

792 شخصا تمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في مصر

دعا حقوقيون وأكاديميون خلال ندوة بالولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف أحكام الإعدام في مصر.

وقال المحامي "كورتيس ديبلر" في ندوة نظمتها منظمة "المصريون الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" (غير حكومية) في نادي الصحافة الوطنية، بواشنطن، إن أحكام الإعدام في مصر "أظهرت فساد منظومة العدالة" على حد قوله.

وأكد ديبلر، وهو متخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ضرورة أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب أحكام الإعدام الصادرة في مصر، وأن يبدي موقفها حيالها.

من جهته، قال الأكاديمي السابق في جامعة القاهرة، "أحمد عبد الباسط"، إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "أسوأ بكثير من ما هو معروف".

وأضاف عبد الباسط أن معظم أحكام الإعدام الصادرة في مصر "هي لأسباب سياسية"، على حد قوله.

ودعا المجتمع الدولي إلى إبداء "حساسية أكبر" تجاه أحكام الإعدام الصادرة في مصر.

وتقول السلطات في القاهرة إنها لا تتدخل في أحكام القضاة، وتنفي أي ملاحقات قضائية على خلفية سياسية.

والاثنين الماضي، دعت "مها عزام" رئيس المجلس الثوري المصري (معارض) خلال مؤتمر صحفي عقدته بلندن، ما وصفتها بـ"الحكومات الديمقراطية" في العالم والأمم المتحدة إلى العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

وأشارت عزام إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص لغاية اليوم.

وذكرت أن 792 شخصا تمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، فيما لا يزال 1856 شخصا ينتظرون المصادقة على الأحكام الصادرة بحقهم.