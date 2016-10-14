تأسيس صندوق سعودي ياباني باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – أرشيف

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس إن مجموعة سوفت بنك اليابانية تعتزم تأسيس صندوق استثماري جديد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة قوله إن الصندوق السعودي يركز على الاستثمارات "ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد" سواء محليا أو عالميا.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات السعودي "يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوعة".