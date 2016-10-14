أورنج مصر تقتنص رخصتي الجيل الرابع بنصف المليار دولار

أورنج مصر تقتنص رخصتي الجيل الرابع بنصف مليار دولار

وقعت شركة أورنج مصر الخميس اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.

وستسدد أورنج مصر 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار بسعر صرف اليوم.

وقال جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لأورنج مصر في مؤتمر صحفي عقب التوقيع "حققنا هدفنا الأساسي بالحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع. الشركة حصلت على الرخصة لأن الحكومة وفرت ترددات حجمها 10 ميجاهرتز بدلا من 7.5 ميجاهرتز."

وتقتنص أورنج مصر بذلك القسم الأكبر من إجمالي ترددات النطاق العريض المتاحة في مصر وهي 25 ميجاهرتز.

وكان نقص الترددات سببا رئيسيا في رفض شركات المحمول من قبل الحصول على خدمات الجيل الرابع.

وفي سبتمبر أيلول رفضت شركات المحمول العاملة في مصر وهي أورنج واتصالات وفودافون الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول قائلة إن الشروط غير قابلة للتطبيق.

لكن جهاز تنظيم الاتصالات أعلن صباح الخميس أن أورنج مصر تقدمت بطلب لوزير الاتصالات لإجراء مناقشات مع الجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول.

وقال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات في المؤتمر الصحفي إن أورنج مصر حصلت على رخصة الجيل الرابع ورخصة الهاتف الثابت وأجلت الحصول على رخصة البوابة الدولية.

وأضاف "أورنج مصر ستسدد 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالجنيه و50 بالمئة بالدولار بسعر صرف اليوم."

وأوضح أن قيمة رخصة الجيل الرابع وحدها تبلغ 484 مليون دولار يتم سداد 50 بالمئة منها بالجنيه المصري بينما تبلغ قيمة رخصة الهاتف الثابت 11.262 مليون دولار.

وقال رئيس أورنج مصر "سيتم تمويل رخصة الجيل الرابع من الشركة الأم بالدولار واليورو وأمامنا أربعة أشهر لدراسة البوابة الدولية."

وبذلك تصبح أورنج مصر ثاني شركة تحصل على رخصة الجيل الرابع بعد المصرية للاتصالات المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت بالبلاد والتي كانت بحاجة للرخصة من أجل دخول سوق المحمول مباشرة للمرة الأولي.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في بلتون المالية "هذا خبر إيجابي جدا لأورنج وسيعطيها ميزة في السوق في حالة الحصول على خدمات الجيل الرابع."

ونقل بيان للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن عبد الواحد قوله إن التراخيص الجديدة "تسمح لشركة أورانج مصر للاتصالات بتقديم خدمات الجيل الرابع وخدمات الثابت الافتراضي بمجرد جاهزيتها لذلك."

وبدا أن أورنج مصر جاهزة بالفعل لبدء العمل بالرخصة الجديدة إذ دعا رئيسها العملاء إلى شراء بطاقات خطوط الجيل الرابع اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.