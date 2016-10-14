أردوغان: لدينا خطة بديلة إذا رفضت مشاركتنا في معركة الموصل

أردوغان: سنفعل الخطة (ب) حال رفض مشاركتنا في تحرير الموصل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مصممة على المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي في معركة تحرير مدينة الموصل شمال العراق من تنظيم الدولة، مشيرًا إلى وجود خطط بديلة في حال رفض التحالف مشاركة تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح مشاريع بولاية قونية وسط البلاد، ردّا على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التي عبّر فيها عن رفضه للوجود التركي في العراق.

وقال أردوغان: "نحن مصممون على المشاركة في قوات التحالف من أجل الحفاظ على وحدة العراق، وفي حال رفض التحالف سنُفعّل الخطة (ب) وإذا لم تنجح هذه أيضًا سننتقل إلى الخطة (ج) فتركيا ليست دولة قبلية وليعلم الجميع ذلك".

وأضاف: "هناك من يطلب منا الانسحاب من معسكر بعشيقة الذي ذهبنا إليه بدعوة منكم. معذرة، فهناك أشقاؤنا التركمان والعرب والأكراد يقولون لنا تعالوا وساعدونا والسيد العبادي طلب منّا ذلك بنفسه خلال زيارته لنا".

وبدأت تركيا تدريب متطوعين من سكان الموصل في معسكر "بعشيقة" الذي يبعد 12 كيلومترا شمال المدينة، بطلب من السلطات العراقية نهاية 2014.

وتقول تركيا إن الآلاف من الأهالي تلقوا تدريبات عسكرية على يد القوة العسكرية التركية في الموصل، والتي يبلغ قوامها نحو 600 عسكري تركي.

ومنذ مايو/آيار الماضي، تدفع الحكومة العراقية بحشود عسكرية قرب الموصل، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ يونيو/حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم، وتقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.

ومؤخراً، جدّد البرلمان التركي تفويضه للحكومة بإرسال قوات مسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق عند الضرورة، من أجل التصدي لأي تهديدات محتملة قد تتعرض لها الدولة من أي تنظيمات إرهابية، وهو ما رفضته بغداد.