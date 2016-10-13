موسكو: السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف لمدة ساعتين

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، تعرضت أمس لـ"قصف عنيف بقذائف هاون استمرت لنحو ساعتين".

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم، أن "القصف كان مصدره حي جوبر الخاضع لسيطرة من أسمتهم بالمتطرفين"، في إشارة للمعارضة المسلحة.

وجاء في البيان أن "إحدى قذائف الهاون انفجرت بالقرب من النقطة الأمنية، خارج حرم السفارة الواقعة في منطقة المزرعة، فيما انفجرت قذيفة أخرى قرب بوابة القسم القنصلي".

وتابع البيان "هذا بالإضافة إلى قذيفتين انفجرتا على بعد 100 متر من السياج المحيط بالسفارة. كما سقطت قذيفة أخرى على سطح المدرسة المجاورة، لكنها لم تنفجر لحسن الحظ".

ولم تتحدث الوزارة الروسية عن وقوع أية إصابات جرّاء القصف، بحسب المصدر.