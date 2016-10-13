البث الحي
منوعات

موسكو: السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف لمدة ساعتين

13/10/2016

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن سفارتها بالعاصمة السورية دمشق، تعرضت أمس لـ"قصف عنيف بقذائف هاون استمرت لنحو ساعتين".

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري، أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم، أن "القصف كان مصدره حي جوبر الخاضع لسيطرة من أسمتهم بالمتطرفين"، في إشارة للمعارضة المسلحة.

وجاء في البيان أن "إحدى قذائف الهاون انفجرت بالقرب من النقطة الأمنية، خارج حرم السفارة الواقعة في منطقة المزرعة، فيما انفجرت قذيفة أخرى قرب بوابة القسم القنصلي".

وتابع البيان "هذا بالإضافة إلى قذيفتين انفجرتا على بعد 100 متر من السياج المحيط بالسفارة. كما سقطت قذيفة أخرى على سطح المدرسة المجاورة، لكنها لم تنفجر لحسن الحظ".

ولم تتحدث الوزارة الروسية عن وقوع أية إصابات جرّاء القصف، بحسب المصدر.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)