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مغنٍ أمريكي يفوز بجائزة نوبل للآداب

13/10/2016

بوب ديلان هو أول كاتب أغان يفوز بجائزة نوبل

في قرار مفاجئ أعلنت لجنة نوبل اليوم الخميس فوز الأمريكي بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة لكاتب أغان.

وقالت سارة دانيوس، الأمين العام الدائم لأكاديمية نوبل في مؤتمر صحفي، إن ديلان "خلق تعبيرات شعرية جديدة ضمن التراث الغنائي الأمريكي العظيم".

وقد ولد ديلان عام 1941 وبدأ مسيرته الموسيقية عام 1959، وتعتبر أغانيه ممثلة لصوت جيل بأكمله بدءا من الستينيات فما بعدها.

وعبرت أغاني ديلان عن روح التمرد والمعارضة والاستقلال، كما مثلت أغانيه مصدر إلهام لحركة الحقوق المدنية ومناهضي حرب فيتنام في ستينيات القرن الماضي.

ومنذ أكثر من 50 عاما مازال ديلان يكتب الأغاني ويقوم عادة بجولات موسيقية.

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