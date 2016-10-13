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شاهد: قِتال شرس بين ثعبانين في مطبخ أسترالي!

13/10/2016

وثق أسترالي صراعاً شرساً بين ثعبانين ضخمين داخل مطبخ منزله في ريف بريسبان، ويبدو أن القتال كان من أجل الحصول على الغذاء، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو ثعبانان يلتفان حول بعضهما البعض ويتشابكان في قتال شرس بالرأس، حيث حاول كل منهما ضرب رأس الآخر أو ربما عضه، ويعتقد الرجل أنهما قد يكونا في صراع حول إحدى الإناث! لافتاً إلى أنه يسمح للثعابين بالعيش فوق غرفة نومه لطرد الآفات والحشرات.

بينما قال أحد خبراء صيد الثعابين ويدعى ماكس جاكسون إلى أنهما قد يكونا بالأساس ذكر وأنثى في مرحلة تزاوج، وهما يظلان في تلك الوضعية لمدة تصل إلى يومين، وما بينهما هو تبادل قبلات.

 

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