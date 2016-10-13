البث الحي
منوعات

شاهد: عجوز محجبة تركية تشعل الإنترنت بمهاراتها الكروية!

13/10/2016

بهرت عجوز تركية محجبة المارة في إحدى محطات الترام بإسطنبول، حين استعرضت مهاراتها الكروية، محاوِلة كسر ملل انتظار القطار، وسنحت لها الفرصة حين التقطت كرة القدم من بعض طلاب المدارس الثانوية كانوا يلعبون قريباً منها!

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، قررت العجوز التي كانت ترتدي وشاحاً وتحمل حقيبة على كتفها، أن تستغل ملل انتظار قدوم القطار، حين التقطت كرة القدم من الطلاب لتفاجئ جميع المتواجدين بالمكان بمهارات غير عادية في التحكم بالكرة.

وذهل الحضور من المشهد الذي التقطه أحدهم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتشعل الإنترنت ببراعتها الكروية التي وصفها بعضهم بأنها تضاهي أكثر لاعبي كرة القدم خبرة وشهرة.

وأظهر الفيديو العجوز المحجبة وهي تتحكم بالكرة صعوداً وهبوطاً بقدمها اليسرى ببراعة وسلاسة ومهارة عالية دون أن تسقط منها ولو لمرة واحدة، ما أثار إعجاب المارة بمن فيهم من شاهدوا تلك اللحظات على الجانب الآخر من القطار المقابل.

وجاءت أغلب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي معجبة ببراعة السيدة المسنة الواثقة من قدراتها الكروية، فوصفها أحدهم بأنها قد تكون تلك العجوز تمويهاً لـ"هاكان شوكور" أشهر لاعب كرة قدم على الإطلاق في تركيا.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)