شاهد: عجوز محجبة تركية تشعل الإنترنت بمهاراتها الكروية!

بهرت عجوز تركية محجبة المارة في إحدى محطات الترام بإسطنبول، حين استعرضت مهاراتها الكروية، محاوِلة كسر ملل انتظار القطار، وسنحت لها الفرصة حين التقطت كرة القدم من بعض طلاب المدارس الثانوية كانوا يلعبون قريباً منها!

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، قررت العجوز التي كانت ترتدي وشاحاً وتحمل حقيبة على كتفها، أن تستغل ملل انتظار قدوم القطار، حين التقطت كرة القدم من الطلاب لتفاجئ جميع المتواجدين بالمكان بمهارات غير عادية في التحكم بالكرة.

وذهل الحضور من المشهد الذي التقطه أحدهم ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتشعل الإنترنت ببراعتها الكروية التي وصفها بعضهم بأنها تضاهي أكثر لاعبي كرة القدم خبرة وشهرة.

وأظهر الفيديو العجوز المحجبة وهي تتحكم بالكرة صعوداً وهبوطاً بقدمها اليسرى ببراعة وسلاسة ومهارة عالية دون أن تسقط منها ولو لمرة واحدة، ما أثار إعجاب المارة بمن فيهم من شاهدوا تلك اللحظات على الجانب الآخر من القطار المقابل.

وجاءت أغلب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي معجبة ببراعة السيدة المسنة الواثقة من قدراتها الكروية، فوصفها أحدهم بأنها قد تكون تلك العجوز تمويهاً لـ"هاكان شوكور" أشهر لاعب كرة قدم على الإطلاق في تركيا.