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شاهد: شركة روسية تصنع أثاث أطفال على شكل أسلحة

13/10/2016

صممت شركة أثاث روسية أثاث أطفال على شكل معدات وأسلحة عسكرية مثل الدبابات والسفن والطائرات.

لكن أحدث تصميمات الشركة، وهو فِراش أطلق عليه اسم "بوك"، أثار انتقادا واسعا للشركة بعد نشر صوره على الإنترنت وعليه علم روسيا، بعد يوم من توصل لجنة تحقيق دولية إلى أن حادث سقوط الطائرة الماليزية في أوكرانيا في يوليو/تموز 2014 كان بفعل صاروخ روسي.

لكن مدير الشركة أنتون كوبيل قال إن تصميم الفراش لا علاقة له بأزمة الطائرة الماليزية، وإن الشركة اختارت هذا التصميم فقط لأغراض المبيعات.

وأضاف كوبيل أن الشركة أخذت في الاعتبار الانتقادات الموجهة لتصميم الفراش، وقامت بتغيير اسمه من "بوك"، وهو اسم صاروخ روسي، إلى اسم "مُدافع".

وقالت الشركة إن تصميم الفراش جاء مستوحى من الاحتفالات بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ويبلغ سعر الفراش المثير للجدل 11 ألف روبية (174 دولارا).

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