شاهد| سائق توك توك: مصر في التلفزيون فيينا وفي الشارع صومال!

حظي مقطع مصور لسائق توك توك لخص حال مصر وأزماتها في جملة واحدة، بملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً "نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا.. ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال".

ورصد السائق البسيط، مساء أمس الأربعاء، خلال 3 دقائق من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي على فضائية "الحياة"، مشكلات وهموم المصريين باختصار ونقل شكاويهم من نقص التموين والحاجات الغذائية الأساسية وتدني التعليم والصحة لأقصى درجة في ظل حكومة بها أكثر من 20 وزارة.

وتحسر الرجل على حال بلاده التي كانت قبل قرن من الزمان تملك أكبر احتياطي نقدي في العالم، بينما أصبحت الآن أضحوكة العالم، مؤكداً أن نهضة مصر مرهونة بتنمية وتطوير وإصلاح 3 قطاعات رئيسية هي على التوالي التعليم والصحة والزراعة، بحسب تعبيره.

وقارن السائق بين أسعار السلع التموينية قبل وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وكيف ارتفع سعر السكر إلى 10 جنيهات، في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة الدولار وتهاوى فيه احتياطي النقد الأجنبي.

واستنكر الرجل إهمال الدولة للتعليم والصحة اللذين اعتبرهما أهم عناصر قوة وبناء أي دولة، في حين تتجه الدولة لمشروعات قومية وصفها بغير المجدية بالمرة، فضلاً عن الاحتفالات التي تتكلف الملايين في حين تدهس الحالة الاقتصادية كاهل المواطن البسيط، وتساءل: كيف تطلب من مواطن غير متعلم ومريض أن ينهض بدولة؟!

ويبدو أن الاعلامي -القريب من الشارع المصري- اندهش من جرأة وثقافة السائق البسيط فسأله "إنت خريج إيه؟" ليرد بكل بساطة "أنا خريج توك توك"! متهماً المسؤولين بخداع المواطنين وإطلاق الوعود الكاذبة البعيدة كل البعد عن العدالة والديموقراطية.

ويبدو أن الكيل قد طفح بالسائق فصرخ مراراً "حرام مصر يتعمل فيها كده" وطلب من الليثي عدم حذف أي حرف أو كلمة مما قاله فوعده بذلك، ليحصد هذا المقطع الصغير متابعة واسعة جداً على مواقع التواصل والمنصات الإعلامية.

وتصدر هاشتاج "#أنا_خريج_توكتوك" المرتبة الأولى في قائمة ترتيبات الأكثر تداولًا بـ "تويتر" حتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الخميس، بأكثر من 23 ألف تغريدة -بحسب الأناضول- كما تحولت عبارته "حرام مصر يتعمل فيها كده" إلى هاشتاج واسع الانتشار أيضاً.