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شاهد: بريطانية تأكل زُجاجاً بعد تنويمها مغناطيسياً!

13/10/2016

في مشهد أصاب الجمهور بالرعب، استطاع الساحر البريطاني الشهير ديرين بروان تنويم إحدى السيدات مغناطيسياً ثم جعلها تأكل قطعة من الزجاج على الهواء مباشرة خلال برنامج تم بثه على القناة البريطانية الرابعة!

وذكرت صحيفتا ديلي ميل وذا صن البريطانيتان، أن السيدة تدعى سارة كارسون خضعت لتنويم مغناطيسي من قبل الساحر النفسي الشهير أثناء البث التلفزيوني المباشر، ثم طلب منها تناول قطعة من زجاج إحدى لمبات الضوء المحطمة في مشهد مروع.

وأظهر مقطع مصور للتجربة المذهلة لحظة وضع سارة قطعة الزجاج على لسانها ثم مضغها وابتلاعها بعدما طلب منها براون ذلك ثم طلب منها تناول قطعاً من ثمرة التفاح وسط دهشة 2000 شخص من الجمهور.

والغريب أن سارة لم تصب بأي أذى ناتج عن ابتلاعها الزجاج، حيث أوضح الساحر أن فاكهة التفاح ستمتص قطع الزجاج الصغيرة.

 

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