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شاهد: الطيور تصنع أشكالا رائعة في سماء الدنمارك

13/10/2016

في خريف كل عام تتجمع مئات الآلاف من الطيور في أسراب بمنتزه بحر ودان الوطني في الدنمارك صانعة أشكالا رائعة في السماء فيما يعرف بظاهرة "الشمس السوداء".

وتمر أسراب الطيور بالمنتزه بحثا عن الراحة والطعام في طريقها إلى الجنوب لقضاء فصل الشتاء.

وخلال اقترابها من الهبوط تقوم الطيور بأداء ما يشبه عروض الباليه الهوائي عبر صنع تشكيلات رائعة في السماء لتجنب هجمات الطيور الجارحة على الأسراب.

ويطلق على هذه الظاهرة اسم "الشمس السوداء".

وقال الخبير إيفير غرام: "الشمس السوداء هي أكبر ظاهرة طبيعية في الدنمارك. وتحدث الظاهرة عندما تهبط طيور الزرزور في المساحات الخضراء للنوم حيث يتعرضون للهجوم من الصقور، ما يجعلهم يصنعون هذه التشكيلات البديعة".

وتشهد هذه الظاهرة هبوط نحو مليون طائر كل ليلة في بقعة معينة مع غروب الشمس.

ويقع منتزه بحر ودان، وهو من مواقع التراث العالمي، على الساحل الغربي للدنمارك، بمحاذاة الحدود الألمانية.

ويزور المنتزه نحو 100 ألف زائر سنويا لمشاهدة عروض الطيور.

ويصل عدد الطيور أقصاه خلال الفترة من نهاية سبتمبر/أيلول ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وتواصل الطيور رحلتها إلى الجنوب بعد أن تنال قسطا من الطعام والراحة، ثم تعود من جديد في فصل الربيع.

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