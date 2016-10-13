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شاهد: "السلحفاة التي سبقت الأرنب" أصبحت حقيقة!

13/10/2016

في واقعة نادرة للغاية، تفوّقت سلحفاة على أرنب في سباق للحيوانات الأليفة في تايلاند! لتتحول قصة "السلحفاة التي سبقت الأرنب" الأسطورية إلى حقيقة على أرض الواقع، بحسب ما نشر موقع newshub، وصحيفة إنديان إكسبريس.

السلحفاة التي سبقت الأرنب.. حكاية قديمة من أساطير إيسوب توارثها الأجداد منذ عام 600 قبل الميلاد وتناقلتها الأجيال لتستخلص الحكمة أن العزيمة تغلب الغرور وأن القوة والاستطاعة لا تغنيان عن الاجتهاد والمثابرة.

وعن القصة القديمة، يحكى أن الأرنب اغتر برشاقته وسرعته وأخذ يجري كالريح في كل مكان وقبل بكل أنفة وغرور أن يسابق سلحفاة حكيمة ثقيلة الحركة لكنها تملك العزيمة والإرادة والإصرار وبالفعل انتصرت بعد أن تباطأ الأرنب في الطريق.

وفي تجسيد فعلي غريب لتلك القصة القديمة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر مضماراً يتسابق عليه أرنب بجوار سلحفاة في سباق للحيوانات الأليفة في تايلاند والذي أجري يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

والحقيقة أن القصة ذاتها تكررت فلا الأرنب تخلى عن نرجسيته ولا السلحفاة تخلت عن إصرارها، وتكرر معها بذلك الانتصار العظيم!

 

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