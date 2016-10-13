سلمي أشرف: كل الضباط يقومون بالتحرش بكل المعتقلات

قالت مسؤولة ملف مصر في منظمة هيومن رايتس مونيتور " سلمى أشرف": التحرش اللفظي أو بالـ (—) منهجي و كل الضباط في مصر يقومون به مع كل المعتقلات سواء كانت المعتقلات بسبب قضايا جنائية أو سياسية أما التحرش الجسدي أو الاغتصاب فلا أستطيع أن أقول أنه ممنهج، لكنها حالات فردية، وهناك منظمات وثقت 20 حالة، لكن منظمتنا وثقت خمس حالات اغتصاب لبنات، وتم تقديم شكاوى بها للأمم المتحدة، والتوثيق يتم عن طريق الحديث مع الأهل أو مع شخص مقرب يكون حلقة وصل، كما أن بعض الفتيات قمن بتسجيل فيديوهات قدمن فيها شهاداتهن.

وعن أحكام الإعدام تقول "أشرف" إن مصر أعدمت سبعة من الشباب، والدولة لا تهتم بالحقوق الإنسانية للمواطن ولا بحياته، و تقوم بالقتل رميا بالرصاص في الشوارع، و بالإعدام، فضلا عن الإهمال الطبي للمرضي من المعتقلين والمعتقلات وسجناء الرأي .

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