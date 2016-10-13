رئيس الوزراء المصري: تسلمنا الوديعة السعودية الشهر الماضي

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل لرويترز اليوم الخميس إن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر أيلول.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مسؤول لم تسمه في البنك المركزي أمس الأربعاء أن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من المملكة دون الخوض في أي تفاصيل.

وقال إسماعيل لرويترز اليوم لدى سؤاله عن موعد تسلم الوديعة السعودية إنها كانت في سبتمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.

وكانت مصر تلقت مليار دولار من البنك الدولي في سبتمبر أيلول وهو ما يمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.