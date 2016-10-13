البث الحي
منوعات

رئيس الوزراء المصري: تسلمنا الوديعة السعودية الشهر الماضي

13/10/2016

رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل لرويترز اليوم الخميس إن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر أيلول.

وكانت وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مسؤول لم تسمه في البنك المركزي أمس الأربعاء أن مصر تسلمت وديعة بملياري دولار من المملكة دون الخوض في أي تفاصيل.

وقال إسماعيل لرويترز اليوم لدى سؤاله عن موعد تسلم الوديعة السعودية إنها كانت في سبتمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 19.582 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.

وكانت مصر تلقت مليار دولار من البنك الدولي في سبتمبر أيلول وهو ما يمثل الشريحة الأولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

 وقدمت السعودية ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)