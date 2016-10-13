توقيف شخص كل 25 ثانية بسبب المخدرات في أمريكا

الشرطة الأمريكية

أظهر تقرير حقوقي أمريكي، أمس الأربعاء، أن السلطات في الولايات المتحدة "توقف شخصا واحدا كل 25 ثانية بتهمة حيازة المخدرات".

جاء ذلك في تقرير أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية (غير حكومية)، والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (غير حكومي).

وأوضح التقرير أن "السلطات الأمريكية توقف شخصا واحدا كل 25 ثانية بتهمة حيازة المخدمرات، وأن مليونا و250 ألفا آخرين يُسجنون سنويًا بسبب التهمة ذاتها".

وذكر أن 137 ألف شخص يتعرضون للتوقيف في عموم الولايات المتحدة يوميا، بتهمة حيازة المخدرات.

وأشار إلى أن بعض الولايات الأمريكية تسمح باستخدام "القنب الهندي" (نوع من المخدرات) في حين تعد ولايات أخرى استخدامه جريمة.

وبيّن أن الجهات المعنية أوقفت 547 ألف شخص خلال عام 2015، بسبب حيازة "القنب الهندي".

واعتبر التقرير أن الإجراءات القانونية الراهنة لا تساهم في إيجاد حل للقضاء على مشكلة استخدام المخدرات التي تشهد تزايدا رغم الاعتقالات والتحقيقات، داعيا إلى تطوير إجراءات جديدة ومؤثرة.

وفي تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مارس/ آذار 2015، قال إن أمريكا الشمالية سجلت أعلى معدلات الوفيّات في العالم نتيجة تعاطي مواد مخدرة، إذ بلغت نسبة ضحايا الإدمان 142.1 شخص في كل مليون من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما.