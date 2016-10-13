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العثور على سوري مشتبه به مشنوقا في زنزانته بألمانيا

12/10/2016

السوري جابر البكر

قالت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه تم العثور على سوري مشتبه به في جرائم "إرهابية" مشنوقا في زنزانته بسجن في ألمانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة، لم تسمها، قولها إنه عثر على السوري جابر البكر المشتبه في تخطيطه لتنفيذ تفجير بأحد مطارات ألمانيا، متوفيا في زنزانته الأربعاء.

وألقي القبض على البكر/22 عاما/ الاثنين الماضي بعد مطاردة على مدى يومين في أعقاب اكتشاف متفجرات بشقته في مدينة شيمنيتس.

وذكر موقع "دير شبيغل" الإخباري الألماني أن المشتبه به كان تحت المراقبة على مدار الساعة بسبب مخاوف من الانتحار أو الإضراب عن الطعام.

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