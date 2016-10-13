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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

12/10/2016

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة ـ أرشيف

استشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قوله إن الطفل وصل مستشفى ناصر الحكومي جثة هامدة.

وأضاف أن الطفل عبد الله أبو نظيف قُتل بعد إصابته بعيار ناري في الظهر من أسلحة آلية إسرائيلية.

ونفى الجيش الاسرائيلي من خلال بيان نشره على حساب ما يسمى " منسق الشؤون في الضفة الغربية وغزة" بولي مردخاي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إقدام الجنود الاسرائيليين على قتل الطفل أبو نظيف.

وزعم البيان أن الطفل توفي جراء رصاص أطلق من أحد الأعراس القريبة في المنطقة.

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