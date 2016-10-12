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وزير خارجية بريطانيا يدعو للتظاهر ضد روسيا

11/10/2016

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء مناهضي الحروب إلى تنظيم احتجاج أمام السفارة الروسية في لندن، وذلك خلال نقاش في البرلمان حول قصف مدينة حلب السورية.

وقال جونسون: "أود بالتأكيد أن أرى مظاهرات أمام السفارة الروسية".

واعتبر جونسون، رئيس بلدية لندن السابق والمعروف بتصريحاته الخارجة عن المألوف، أن جماعات مناهضة الحروب لا تعبر عن غضب كاف من النزاع في حلب.

وقال: "أين التحالف ، أوقفوا الحرب الآن؟، أين هم؟"

وتأسس تحالف "أوقفوا الحرب" على يد زعيم حزب العمال جيريمي كوربن احتجاجا على الحرب في أفغانستان والعراق.

وحشد التحالف ملايين البريطانيين في احتجاجات ضد الاستعدادات لغزو العراق في 2003وخلال الجلسة اتهم العديد من أعضاء البرلمان روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وجاءت دعوة جونسون ردا على سؤال من النائبة العمالية آن كلويد التي دعت إلى مظاهرات مليونية أمام السفارات الروسية في العالم أجمع.

وقالت: "أود أن أدعو مرة أخرى جميع من يهتمون بمعاناة المدنيين السوريين إلى الاحتجاج أمام السفارة الروسية في لندن وفي عواصم العالم ابتداء من اليوم".

وقال وزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشل إن المقاتلات البريطانية يمكن أن تساعد في فرض منطقة حظر طيران لمنع غارات القصف الروسية.

وقارن ميتشل بين تصرفات روسيا وتصرفات القوات النازية خلال الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينات القرن الماضي.

وتشن روسيا حملة قصف جوي في سوريا منذ أكثر من عام دعما لنظام الأسد. وتسبب القصف الروسي والروسي في مقتل آلاف الأشخاص، وأثار انتقادات دولية واسعة.

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