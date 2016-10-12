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مقتل أكثر من 560 مدنيا في سوريا منذ انهيار الهدنة

12/10/2016

مقتل أكثر من 560 مدنيا في سوريا منذ انهيار الهدنة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان  بأن أكثر من 560 مدنيا قتلوا جراء العنف المتواصل في مدينة حلب وريفها منذ انهيار الهدنة الأمريكية الروسية مساء الـ19 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح المرصد أن 564 مدنيا، من بينهم 116 دون سن الثامنة عشرة، قتلوا  وأصيب المئات منذ انهيار الهدنة وحتى اليوم "نتيجة لقصف الطائرات الحربية الروسية والطائرات التابعة للنظام وقصف قوات النظام على أحياء حلب الشرقية وأريافها الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، وسقوط القذائف على أحياء المدينة الغربية".

وكان المرصد قد وثق خلال أيام سريان الهدنة بين 12 و19 من الشهر ذاته مقتل أربعة أشخاص.

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