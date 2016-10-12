فيديو مؤثر لأب يخبر ابنه وفاة أمه يحصد ملايين المشاهدات

حقق فيديو لأب يخبر ابنه البالغ من العمر 8 سنوات وفاة أمه جراء تناول المخدرات أكثر من 25 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال يوم واحد فقط.

ويظهر الفيديو الأب برندن بيكرستاف كلارك من ولاية أوهايو الأمريكية، وهو يخبر ابنه أن أمه ماتت بالأمس جراء تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وقال الأب إنه سجل هذه اللحظات حتى يعتبر كل مدمن لديه أطفال، ويرى عاقبة إدمانه على أطفاله.

أضاف الأب في رسالة إلى كل مدمن: " لا تدع أحدا يخبر ابنك أنك مت من جرعة زائدة من المخدرات، فابني ليس لديه أم الآن بسبب الهيروين"

وأشار الأب إلى أنه بدأ يتعافى مؤخرا من الإدمان، حيث أقلع عن المخدرات قبل 94 يوما فقط، داعيا الجمهور إلى مشاركة الفيديو ربما أن يكون سببا في إنقاذ حياة أب أو أم لطفل آخر.