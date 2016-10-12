البث الحي
منوعات

عدد سكان قطاع غزة يتجاوز مليوني نسمة لأول مرة

12/10/2016

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد سكان القطاع، تجاوز مساء أمس الثلاثاء، مليوني نسمة، وأوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدرته أمس، أن "قطاع غزة كسر حاجز الـمليونين  ، بعد ولادة طفلين خلال ساعات المساء".

وفي بيان سابق أصدرته الإدارة مؤخرًا، كشفت عن تسجيل 4983 مولودًا جديدًا خلال الشهر الماضي، بواقع 166 مولودًا يوميًا، ونحو7 مواليد جدد كل ساعة.

ويعتبر قطاع غزة البالغ مساحته، 360 كليو مترا مربعا فقط، من أكثر بقاع الأرض تزاحمًا بالسكان، حيث يُسجل لكل كيلو متر مربع 4661 فردًا، حسب تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، مطلع العام الجاري.

وصدر آخر إحصاء لعدد سكان القطاع في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قالت وزارة الداخلية في غزة إن عدد سكان القطاع الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً خانقاً منذ 10 أعوام، بلغ مليونا و957 ألفا و194 شخصا، وتوقعت أن يصل العدد في أكتوبر/تشرين أول 2016 إلى مليونين وهو ما حدث بالفعل.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)