عدد سكان قطاع غزة يتجاوز مليوني نسمة لأول مرة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد سكان القطاع، تجاوز مساء أمس الثلاثاء، مليوني نسمة، وأوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية، التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان أصدرته أمس، أن "قطاع غزة كسر حاجز الـمليونين ، بعد ولادة طفلين خلال ساعات المساء".

وفي بيان سابق أصدرته الإدارة مؤخرًا، كشفت عن تسجيل 4983 مولودًا جديدًا خلال الشهر الماضي، بواقع 166 مولودًا يوميًا، ونحو7 مواليد جدد كل ساعة.

ويعتبر قطاع غزة البالغ مساحته، 360 كليو مترا مربعا فقط، من أكثر بقاع الأرض تزاحمًا بالسكان، حيث يُسجل لكل كيلو متر مربع 4661 فردًا، حسب تقرير صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، مطلع العام الجاري.

وصدر آخر إحصاء لعدد سكان القطاع في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما قالت وزارة الداخلية في غزة إن عدد سكان القطاع الذي تفرض إسرائيل عليه حصاراً خانقاً منذ 10 أعوام، بلغ مليونا و957 ألفا و194 شخصا، وتوقعت أن يصل العدد في أكتوبر/تشرين أول 2016 إلى مليونين وهو ما حدث بالفعل.

