شاهد: روائي مصري يفوز بجائزة كتارا للراوية العربية

فازت رواية " الأزبكية" للروائي المصري ناصر عراق بجائزة كتارا للراوية العربية فئة أفضل رواية قابلة للتحويل إلى عمل درامي من بين الروايات المنشورة، وحصلت على جائزة قيمتها 200 ألف دولار.

كما فازت الرواية بجائزة أخرى عن "فئة الرواية المنشورة" قيمتها 60 ألف دولار.

في حين فازت رواية "جينات عائلة ميرو" للروائي علي الرفاعي بأفضل رواية قابلة للتحويل لعمل درامي – عن فئة الروايات غير المنشورة وقيمتها 100 ألف دولار.

وفاز عن فئة الرواية المنشورة لهذه الدورة وقيمتها 60 ألف دولار لكل رواية:-

إلياس خوري عن روايته اولاد غيتو

وإبراهيم نصرالله عن كتابه أرواح كليمنجارو

وإيمان حميدان عن روايتها خمسون غراما من الجنة

ويحيي خلف عن روايته راكب الريح

وناصر عراق عن روايته الأزبكية

كما فاز عن فئة الرواية غير المنشورة وقيمتها 30 ألف دولار لكل عمل

سالمي الناصر عن روايته الألسنة الزرقاء

وسعد محمد رحيم عن روايته ظلال جسد.. ضفاف الرغبة

ومصطفى الحمداوي عن روايته ظل الأميرة

وعلي أحمد الرفاعي عن روايته جينات عائلة ميرو

ومحمد الغربي عمران عن روايته ملكة الجبال العالية

وتقدم الجائزة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" في قطر وهي ثاني دورة للجائزة.

وبلغ عدد مشاركات هذه الدورة 1004 مشاركات، منها 234 رواية طبعت عام 2015، و732 رواية غير منشورة، إضافة إلى 38 دراسة.

واحتلت مصر والسودان صدارة الدول المشاركة من حيث العدد بـ375 مشاركة، تليها بلاد الشام والعراق بـ260 مشاركة، و257 مشاركة من المغرب العربي، و105 مشاركات خليجية، إضافة إلى 7 مشاركات من السويد وإريتريا ونيجيريا.