شاهد: تشييع أسير مقدسي محرر بعد استشهاده بساعتين

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 5 آخرون، في حصيلة جديدة للمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، التي استمرت لساعات مساء أمس الثلاثاء في القدس المحتلة.

وأفاد مركز إعلام القدس أن الأسير المقدسي المحرر علي عاطف إبراهيم شيوخي (20 عاماً) من بلدة سلوان استشهد إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في البلدة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن شيوخي أصيب بطلق ناري بالحوض، ولم يتمكن الإسعاف من الوصول إليه بسبب إغلاق المنطقة من قوات الاحتلال.

يذكر أن الشهيد علي كان قد اعتقل في الثامن من شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2014، وحُكم عليه بالسجن 15 شهراً.

ووري الشهيد الثرى بعد ساعتين فقط، من استشهاده، حيث ألقى ذووه نظرة الوداع عليه ثم انتقل إلى مثواه الأخير فجر اليوم الأربعاء، وذلك لمنع سلطات الاحتلال من احتجاز جثمانه.

وفي وقتٍ سابقٍ، اندلعت مواجهات ضارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، عقب اقتحامها من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتشرت بين أحيائها بشكل همجي واستفزازي للسكان.

وتندلع مواجهات بشكل متواصل في بلدة الرام منذ ظهر يوم الأحد الماضي؛ بعد تنفيذ الأسير المقدسي المحرر مصباح أبو صبيح عملية إطلاق نار في منطقة الشيخ جراح بالقدس، أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة 6 آخرين.