شاهد: الجزيرة مباشر تلتقي عائلة المولود رقم 2 مليون في غزة

التقت الجزيرة مباشر عائلة الطفل وليد جهاد شعت من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وهو المولود رقم 2 مليون في قطاع غزة المحاصر.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر إن الأب جهاد شعت هو أحد الناجين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعاش قصة مأساوية انتهت نهاية جميلة بقدوم هذا الطفل.

وقال الأب جهاد شعت إن منزله تعرض للقصف في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ما تسبب في مقتل زوجته، إلا أن طفله وكان عمره وقتها 26 يوما فقط ظل يرضع منها تحت الركام لمدة تقرب من الساعة.

وقالت الأم، سهام عويضة إنها لا تتفاءل بالمستقبل، إلا أنها تتمنى حياة أفضل لأبنائها.

وكان وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية بقطاع غزة قد زار العائلة، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وكيل وزارة الداخلية كامل ماضي قوله: "إن قطاع غزة كسر حاجز ال2 مليون نسمة مساء أمس بولادة الطفل وليد شعت, في رسالة لكل المحاصرين بأن يرفعوا الحصار عن قطاع غزة"

وطالب ماضي العرب عامة والسلطة الفلسطينية خاصة، بضرورة القيام بالدور الوطني والقومي المطلوب تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وذكرت إحصائية صادرة عن الداخلية في غزة أن معدل المواليد في قطاع غزة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ مولودا كل عشر دقائق، حيث تم تسجيل 4983 مولودا خلال الشهر.