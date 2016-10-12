شاهد: التزلج بـ"الرياح" على الطريقة الأسترالية!

استخدم شاب أسترالي وسيلة فريدة من نوعها للتزلج مستغلاً قوة الرياح في مدينة ملبورن بولاية فيكتوريا، حيث ثبّت شراعاً كبيراً أبيض اللون أعلى لوح التزلج لتصبح الرياح القوية هي من تحركه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب تمكن بمساعدة شقيقه ديلان وصديقته تايلاه، من استغلال العاصفة الأخيرة التي ضربت المدينة والتقاط مشاهد لطريقة جديدة في التزلج على الطريق، على غرار ركوب الأمواج والتزلج على الجليد.

ويظهر الفيديو لوح التزلج حاملاً ديلان ويتحرك بسرعة كبيرة بفعل الرياح الموجهة للشراع، ويقوم الشاب بتحريك الشراع في الوجهة التي يريد الذهاب إليها، وقامت صديقة شقيقه بنشر الفيديو على انستغرام مصحوباً بتعليق "هذه أحدث وسائل النقل في ملبورن".

يشار إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 120 كيلومتراً في الساعة ما تسبب بأعطال كهربائية كبيرة في ولاية فيكتوريا ومناطق أخرى متفرقة في أستراليا، وتسببت العاصفة باقتلاع 2000 شجرة وتدمير أكثر من 1000 مبنى.