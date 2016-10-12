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شاهد: "إوزة" تغار على صاحبها من الفتيات!

12/10/2016

لم يكن الأمريكي مايك جيفانجي يعلم أن إنقاذه إوزة صغيرة من الغرق في بحيرة أوسويغو بولاية أوريغون، ستتحول إلى صداقة دائمة وقوية تصل إلى حد الغيرة أحياناً! بحسب شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، ومجلة بوريد باندا، وصحيفة ميترو البريطانية.

وفور إنقاذها اصطحب مايك الإوزة الصغيرة التي أطلق عليها اسم "كايل" إلى منزله حتى تتعافى وتكبر قليلاً، وحينما خطط لإطلاق سراحها فوجئ بأنها ترفض المغادرة بل وتلاحقه أينما ذهب!

ولم تغادر كايل منزل مايك على مدار عامين ويبدو أنها وقعت في غرامه، حتى إنه قم أكثر من مرة بالتخلص منها وإبعادها أميالاً عن منزله لكنها في كل مرة كانت تعود قبله، وأينما ذهب فهي تلاحقه وترافقه سواء في الرحلات أو على المقاهي.

وأشار مايك إلى أنه عندما تقترب منه فتيات فإن كايل تستشعر أنهن يمثلن تهديداً لها وتبدأ أعراض الغيرة في الظهور وتظهر حركات تبين ذلك، لكنها في الوقت نفسه تتمتع بذكاء كاف لتقدير الأمور وكأنها امرأة حقيقية!

 

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