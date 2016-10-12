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توقعات ببيع موقع تويتر مقابل 15 مليار دولار

12/10/2016

توقعات ببيع موقع تويتر مقابل 15 مليار دولار

ذكرت تقارير إخبارية أنه رغم  تراجع عدد من المشترين المحتملين عن شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، فإن أحد المحللين يتوقع بيع الموقع المتخصص في التدوينات الصغيرة  مقابل مبلغ يتراوح بين 11 و15 مليار دولار بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن شركات ألفابيت التابعة لمجموعة غوغل لخدمات الإنترنت وأبل ووالت ديزني قد تراجعت عن مساعيها لشراء موقع التواصل الاجتماعي، في المقابل فإن شركة سيلز فورس دوت كوم مازالت تسعى  لإنجاز الصفقة وشراء تويتر بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفي حالة مضي الصفقة بين "سيلز فورس دوت كوم" و"تويتر" إلى الأمام، فإن  جيمس كاكماك المحلل الاقتصادي في مؤسسة "مونيس كرسبي" يتوقع أن يتم  تحديد السعر على أساس عدد مستخدمي الموقع النشيطين. ويتوقع أن تحصل  تويتر على 60 دولارا مقابل المستخدم النشط يوميا، كما حدث في صفقة  استحواذ مايكروسوفت على موقع لينكد إن، 30 دولارا مقابل المستخدم النشط  شهريا.

وبذلك تتراوح قيمة الصفقة بين 11 و15 مليار دولار مع الأخذ في الحساب  وجود سيولة نقدية لدى "تويتر" قيمتها مليارا دولار.

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