بوتين: من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن من الصعب إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية الحالية لأنها تفضل الإملاء لا الحوار.

وأشار بوتين إلى إن واشنطن مولت المعارضة المتطرفة في أوكرانيا وساهمت في انقلاب هناك.

وأضاف أمام منتدى اقتصادي في موسكو إن روسيا حينئذ اضطرت للتدخل لحماية الروس الذين يعيشون في أوكرانيا.

وقال: "هناك حاجة للتصرف كشركاء ووضع مصالح بعضنا البعض في الاعتبار" في إشارة إلى العلاقات الأمريكية الروسية. وأضاف "نحن مستعدون لذلك."

وقال بوتين إن الفضيحة التي خرجت في الولايات المتحدة بشأن مزاعم عن اختراق روسيا لرسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي لم تكن في مصلحة روسيا.

وأضاف أن كل الأطراف المعنية بالسباق الرئاسي الأمريكي يسيئون استخدام خطاباتهم عن روسيا لتحقيق مصالحهم. وقال إن موسكو مع ذلك ستعمل مع الرئيس الذي سينتخب.

ومن ناحية أخرى، قال الكرملين اليوم الأربعاء إنه يرى تصريحات البيت الأبيض سلبية عندما تحدث عن رد "متكافئ" مخطط له على القرصنة الإلكترونية على مواقع منظمات تابعة لأحزاب سياسية قالت واشنطن إنها تمت من جانب قراصنة روس.

وقال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إنه يبحث في مجموعة من الردود على القرصنة الروسية المزعومة.