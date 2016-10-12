بالفيديو: 4 ملايين مشاهدة لهبوط مرعب لطائرة تشيكية!

حصد مقطع مصور يرصد هبوطاً مرعباً لطائرة ركاب تشيكية بسبب عاصفة قوية، أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، وفقاً لصحيفتي ذا صن وميترو البريطانيتين.

وكانت الطائرة من طراز بوينغ 737-430 تستعد للهبوط في مطار فاتسلاف هافيل في براغ عاصمة جمهورية التشيك، حين اعترضتها رياح عاتية أدت إلى ترنحها يميناً وشمالاً حتى اصطدمت بمدرج المطار لكن سرعان ما ارتفعت مرة أخرى.

وبعدما استعاد الطيار توازنه عاود الهبوط مرة أخرى بسلام، والتقط تلك اللحظات المرعبة أحد عشاق الطيران ويدعى رادكو ناسينيك وقام بنشرها على صفحته بموقع يوتيوب ليحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ نشرها في الرابع من أكتوبر الجاري.