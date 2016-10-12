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استهداف مدمرة أمريكية بالصواريخ للمرة الثانية قبالة اليمن

12/10/2016

المدمرة الأمريكية يو إس إس ميسون-البنتاغون

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت اليوم في هجوم صاروخي فاشل من مناطق في اليمن يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران في ثاني حادث من نوعه خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المدمرة يو إس إس ميسون أطلقت وابلا من نيران أسلحتها الدفاعية ردا على الصواريخ التي لم يصب أي منها المدمرة أو يلحق بها أي أضرار بينما كانت تعمل شمالي مضيق باب المندب.

كانت مدمرة أمريكية أخرى قد تعرضت لهجوم بالصواريخ الأحد الماضي، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى توجيه تحذيرات برد فعل انتقامي.

وقال البنتاغون إن أيا من كان من أطلق الصواريخ على مدمرة أمريكية وسفينة مرافقة لها قبالة ساحل اليمن مطلع الأسبوع فإنه بفعلته هذه يعرف أنه "يعرض نفسه للخطر".

وأطلق صاروخان كروز يعتقد مسؤولون أمريكيون أنهما صمما لضرب سفن في البحر على سفينتي البحرية الأمريكية يوم الأحد من مناطق في اليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى الشمال مباشرة من مضيق باب المندب.

وفشل الصاروخان في إصابة السفينتين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز في مؤتمر صحفي إن أي شخص يطلق النار على سفن بحرية أمريكية تعمل في مياه دولية "يعرض نفسه للخطر".

وسئل ديفيز إن كان البنتاغون يحدد أهدافا لضربات انتقامية فقال "لن أؤكد ذلك الآن."

وقال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء إنهم يرون مؤشرات قوية على أن الحوثيين مسؤولون عن هجوم وقع يوم الأحد على مدمرة بحرية أمريكية قبالة ساحل اليمن.

ونفى الحوثيون أنهم أطلقوا صاروخا على المدمرة ميسون التي تحمل صواريخ موجهة والسفينة بونس وهي سفينة نقل برمائية.

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