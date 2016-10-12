البث الحي
منوعات

ارتفاع أسعار الكلاب في مصر بسبب بالدولار

12/10/2016

قال مينا نسيم عضو غرفة القاهرة التجارية وعضو المنظمة العالمية لرابطة الحراسات الخاصة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن أسعار كلاب الحراسة ارتفعت بنسبة 20% تقريباً بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف أيضا.

وأشار نسيم إلى أن كلاب الحراسة عنصر أساسي في عمل شركات الأمن والحراسة إذ إن دورها مهم في تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات، وطبقاً لعضو المنظمة العالمية لرابطة الحراسات الخاصة فإن للكلاب دورا أيضاً في المساعدة على العلاج من بعض الأمراض النفسية والتوحد عند الأطفال والاكتئاب ورفع الروح المعنوية لدى المسنين.

وأضاف أن الدولة منعت استيراد السلع "الاستفزازية" بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد مشدداً على أن كلاب الحراسة لم تعد سلعة استفزازية فلها دور وعمل تقوم به في المجتمع لا غنى عنه، حيث تعاون وتساعد في عمليات التفتيش والتأمين وحراسة المنشآت والأفراد والاقتحام والدوريات وفض الشغب وتأمين المناطق النائية التي لا يتوفر بها تواجد أمنى عالٍ.

وأوضح نسيم أن سلاسل الكلاب وملابسها وبيوتها تستورد من الخارج بالدولار وتعتبر من السلع الاستفزازية، حيث إنها اكسسوارات يمكن تصنيعها في مصر.

وأكد عضو الرابطة العالمية للحراسات الخاصة أنه في ظل توجه الدولة في ترشيد الفاتورة الاستيرادية، يجب وضع تسهيلات حكومية لإنشاء مصانع أعلاف لكلاب الحراسات، يكون فيها القطاع الخاص مستثمراً بشكل كبير، فضلاً عن ضرورة إنشاء مصانع مبيدات وأمصال وأدوية بيطرية.

واقترح نسيم استيراد الكلاب غير المدربة بسعر أقل وتدريبها من خلال الخبراء والفنيين المصريين، حيث تتمتع مصر بخبرات هائلة، علاوة على ضرورة التأكيد على تشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى من السلالات كبديل للمستورد.

وقال مينا نسيم إن سعر الكلب يتراوح بين 2000 و 2500 دولار تقريباً ويتغذى على أعلاف تزن 20 كيلو في الشهر.  
 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)