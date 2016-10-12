ارتفاع أسعار الكلاب في مصر بسبب بالدولار

قال مينا نسيم عضو غرفة القاهرة التجارية وعضو المنظمة العالمية لرابطة الحراسات الخاصة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن أسعار كلاب الحراسة ارتفعت بنسبة 20% تقريباً بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف أيضا.

وأشار نسيم إلى أن كلاب الحراسة عنصر أساسي في عمل شركات الأمن والحراسة إذ إن دورها مهم في تأمين المنشآت الحيوية والكشف عن المفرقعات، وطبقاً لعضو المنظمة العالمية لرابطة الحراسات الخاصة فإن للكلاب دورا أيضاً في المساعدة على العلاج من بعض الأمراض النفسية والتوحد عند الأطفال والاكتئاب ورفع الروح المعنوية لدى المسنين.

وأضاف أن الدولة منعت استيراد السلع "الاستفزازية" بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد مشدداً على أن كلاب الحراسة لم تعد سلعة استفزازية فلها دور وعمل تقوم به في المجتمع لا غنى عنه، حيث تعاون وتساعد في عمليات التفتيش والتأمين وحراسة المنشآت والأفراد والاقتحام والدوريات وفض الشغب وتأمين المناطق النائية التي لا يتوفر بها تواجد أمنى عالٍ.

وأوضح نسيم أن سلاسل الكلاب وملابسها وبيوتها تستورد من الخارج بالدولار وتعتبر من السلع الاستفزازية، حيث إنها اكسسوارات يمكن تصنيعها في مصر.

وأكد عضو الرابطة العالمية للحراسات الخاصة أنه في ظل توجه الدولة في ترشيد الفاتورة الاستيرادية، يجب وضع تسهيلات حكومية لإنشاء مصانع أعلاف لكلاب الحراسات، يكون فيها القطاع الخاص مستثمراً بشكل كبير، فضلاً عن ضرورة إنشاء مصانع مبيدات وأمصال وأدوية بيطرية.

واقترح نسيم استيراد الكلاب غير المدربة بسعر أقل وتدريبها من خلال الخبراء والفنيين المصريين، حيث تتمتع مصر بخبرات هائلة، علاوة على ضرورة التأكيد على تشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى من السلالات كبديل للمستورد.

وقال مينا نسيم إن سعر الكلب يتراوح بين 2000 و 2500 دولار تقريباً ويتغذى على أعلاف تزن 20 كيلو في الشهر.

