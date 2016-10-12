اجتماع خليجي تركي في الرياض الخميس

وزير الخارجية التركي (يمين) ونظيره السعودي – أرشيف

يعقد في الرياض الخميس المقبل اجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم التركي مولود شاوش أوغلو في إطار الحوار الإستراتيجي بين الجانبين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الاجتماع سينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن الاجتماع سيبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع تركيا في مختلف المجالات تنفيذا لما تتضمنه خطة العمل المشترك بين الجانبين، التي تشهد تطورات إيجابية نوعية في الآونة الأخيرة.

كما يناقش المجتمعون القضايا السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.