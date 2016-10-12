آل غور: أنا الدليل الحي على أهمية التصويت لكلينتون

آل غور، دعا نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

دعا نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور أمس الثلاثاء الناخبين المترددين إلى التصويت للمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون ، مؤكدا أنه "الدليل الحي" على أن كل صوت يهم في الانتخابات بعدما حالت بضع مئات من الأصوات دون وصوله إلى البيت الأبيض قبل 16 عاما.

وخلال مهرجان انتخابي في جامعة ميامي دايد كوليدج بولاية فلوريدا قال نائب الرئيس الأسبق في عهد بيل كلينتون مخاطبا أنصار المرشحة الديموقراطية إن "صوتكم مهم حقا حقا حقا"، مضيفا "أنا الدليل الحي على ذلك".

وتابع "صدقوني، كانت تلك انتخابات متقاربة للغاية"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها في العام 2000 أمام الرئيس جورج بوش الابن.

وكانت ولاية فلوريدا قد أغرقت الانتخابات الرئاسية عام 2000 في الفوضى، حين كشفت النتائج الأولية عن فارق ضئيل بين آل غور وجورج بوش الابن، إلى حد دفع لإصدار أوامر بإعادة فرز الأصوات، وسط أجواء حرب قضائية حقيقية.

وفي نهاية الأمر، أعلنت المحكمة الأمريكية العليا فوز الجمهوري جورج بوش بعد 35 يوما من الانتخابات.

وبعد ذلك، انسحب آل غور من الحياة السياسية وخصص وقته لمناصرة قضية مكافحة الاحتباس الحراري.

وبينما كان آل غور يخاطب أنصار كلينتون راح بعضهم يهتف "أنت من فاز، أنت من فاز".

ولكن نائب الرئيس الأسبق قاطعهم قائلا "إذا كنتم لا تريدون أن تستقبلوا هيلاري كلينتون بعد بضع سنوات قائلين لها: في الحقيقة أنت من فاز، عليكم" الإدلاء بأصواتكم.

وتابع "إذا كنتم تظنون أن صوتكم لا يهم انظروا إلي: صوتكم يمكن أن يحدث كل الفرق في هذه الانتخابات".

