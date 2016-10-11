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ميركل تدعو إثيوبيا للسماح بالاحتجاجات

11/10/2016

ميركل ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحكومة الإثيوبية إلى السماح بالاحتجاجات الشعبية، وطالبت بأن يكون رد فعل الشرطة متناسبا مع الاحتجاجات.

ودعت ميركل أثناء زيارتها للعاصمة الإثيوبية اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/تشرين الأول) إلى ضم جماعات المعارضة إلى العملية السياسية في البلاد.

وتتعرض إثيوبيا منذ أكثر من عام لموجة من الاحتجاجات بشأن الأراضي والحقوق السياسية. وقالت جماعات حقوقية ومعارضة إن الشرطة لجأت لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة تلك الاحتجاجات.

وتزور المستشارة الألمانية إثيوبيا في آخر محطة من جولتها الأفريقية التي استمرت ثلاثة أيام وزارت خلالها أيضا مالي والنيجر.

وتسعى ميركل لإيجاد فرص استثمارية تأمل أن تسهم في دفع النمو الاقتصادي والحد من الهجرة إلى أوربا مستقبلا.

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