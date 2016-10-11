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محكمة أوروبية: وقت العمل يبدأ منذ الخروج من المنزل

11/10/2016

مقر محكمة العدل الأوروبية – أرشيف

قضت محكمة العدل الأوربية أن الوقت الذي يقضيه الموظفون في الطريق إلى العمل يجب أن يحتسب ضمن وقت العمل.

وقالت المحكمة إن الشركات التي ليس لها مقر ثابت ينبغي أن يدفعوا لموظفيهم مقابل رحلتي الذهاب والعودة من العمل.

وقالت المحكمة إنها بهذا الحكم تحمي "صحة وسلامة" الموظفين وفقا لتوجيهات أوقات العامل الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هذا الحكم يعني أن الشركات التي تقوم بتوظيف عمال الكهرباء والغاز وموظفي الرعاية الصحية ومندوبي المبيعات ربما يقومون بانتهاك قواعد أوقات العمل الصادرة عن الاتحاد الأوروبي إذا اختارت هذه الشركات إغلاق مكاتبها الإقليمية.

وقالت المحكمة إن "كون العمال يبدأون وينهون رحلتهم للعمل في منازلهم ينبع من قرار أصحاب العمل بإلغاء المكاتب الإقليمية، وليس من رغبة العمال أنفسهم".

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