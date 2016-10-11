كيرشوف يغيب عن سندرلاند 6 أسابيع للإصابة

كيرشوف لاعب سندرلاند

يفتقد فريق سندرلاند الإنجليزي لاعبه يان كيرشوف لمدة لن تقل عن ستة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وخرج لاعب بايرن ميونيخ السابق في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال المباراة بين سندرلاند وويست بروميتش يوم السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب وجود أضرار كبيرة يمكنها أن تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع.

وانضم كيرشوف لسندرلاند في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عندما كان سام ألارديس مديرا فنيا للفريق.

ولعب كيرشوف خمس مباريات هذا الموسم تحت قيادة ديفيد مويس.

وسيغيب اللاعب عن مباريات فريقه في الدوري أمام ستوك سيتي وويستهام وأرسنال وبرونموث بالإضافة إلى مباراة فريقه في كأس رابطة الدوري الإنجليزي امام ساوثهامبتون.