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فرنسا تدفع لفتح تحقيق بشأن وقوع جرائم حرب في حلب

11/10/2016

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إن فرنسا تريد أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية بشأن قصف مدينة حلب السورية على أنه جريمة حرب.

وقال لإذاعة فرانس انترناسيونال "نحن فرنسا سوف نتواصل مع ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لمعرفة السبل التي يمكنها أن تبدأ بها التحقيقات."

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "من نفذ عمليات القصف هذه؟ هناك السوريون ولكن أيضا الروس، الذين جاءوا بأسلحتهم المتطورة التي تسمح لهم بالوصول للمخابئ، حيث يحاول المواطنون حماية أنفسهم."

وأعرب مسؤولون أمميون وقوى غربية خلال الأيام الماضية عن غضبهم إزاء الهجمات الجوية التي استهدفت مستشفيات، وقافلة إغاثة وأهدافا مدنية أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، وتشمل مدينة حلب.

وزار ايرولت موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارين، يهدفان لتطبيق وقف إطلاق النار في المدينة المحاصرة، ولم يتم تمرير أي من القرارين.

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نظيره الروسي فلادمير بوتين في باريس الأسبوع المقبل، لكن تزايد التوترات بشأن الموقف في حلب جعل استمرار التعاون الدبلوماسي مشكوكا في أمره بصورة متزايدة. وعلقت الولايات المتحدة بالفعل تعاونها مع روسيا بشأن سوريا.

وقال أولاند ردا على أسئلة حول زيارة بوتين المقررة إنه يفكر في ما إذا كان اللقاء سوف يكون مفيدا لتشجيع روسيا على وقف دعمها للقوات الجوية للنظام السوري.

وقال في حوار مع شبكة "تي ام سي" إنه "إذا التقيت به، سوف أخبره أن ذلك غير مقبول، إنه أمر خطير حتى بالنسبة لصورة روسيا."

وأكد أن المواطنين الذين يعيشون في الجزء الشرقي من حلب ضحايا جرائم حرب. وأضاف أولاند "يجب محاسبة من يرتكبون هذه الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية."

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