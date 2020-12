شاهد: هيلاري وترامب في "دويتو غنائي" أثناء المناظرة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا غنائيا لمرشحي الانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، تلطيفا للأجواء على ما يبدو بعد المناظرة الأخيرة.

وقامت قناة "luckyTV" بإنتاج الأغنية الساخرة باستخدام مقاطع ولقطات من المناظرة الأخيرة، ووضعت عليها أغنية "the time of my life" والتي قام بغنائها بيل ميدلي وجينيفير وارنز.

الفيديو حقق أكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، وملايين المشاركات والتعليقات من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي.