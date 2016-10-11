البث الحي
منوعات

شاهد: هيلاري وترامب في "دويتو غنائي" أثناء المناظرة

11/10/2016
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعا غنائيا لمرشحي الانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، تلطيفا للأجواء على ما يبدو بعد المناظرة الأخيرة.
وقامت قناة "luckyTV" بإنتاج الأغنية الساخرة باستخدام مقاطع ولقطات من المناظرة الأخيرة، ووضعت عليها أغنية "the time of my life" والتي قام بغنائها بيل ميدلي وجينيفير وارنز.
الفيديو حقق أكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، وملايين المشاركات والتعليقات من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشار إلى أن المعركة الانتخابية بين هيلاري وترامب اشتدت في الآونة الآخيرة وحمى وطيسها، حيث زادت التسريبات لكل منهما إلا أن نتائج الاستطلاع الأخيرة اظهرت تقدم كلينتون على ترامب بفارق 10 نقاط.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)