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شاهد: نهاية مروعة لسباق سيارات

11/10/2016

انتهى سباق سيارات بصورة مأساوية عندما انحرفت سيارة مشاركة عن الطريق لتودي بحياة شخص وتصيب ثمانية آخرين في جمهورية "سان مارينو".

واصطدمت السيارة من طراز "رينو كليو" في بالات للقش في جانب الطريق حيث كان عدد من المشاهدين يتابعون السباق.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها قناة "غازيتا" التلفزيونية، السيارة وهي تتجه صوب مجموعة من المشاهدين.

وقالت الشركة المنظمة للسابق إن "هنري أنسيلمينو/57 عاما/ قتل على الفور بينما أصيبت امرأة واحدة وسبع شبان وجرى نقلهم إلى المستشفى، بينهم 3 في حالة حرجة.

وألغى المنظمون السباق، بينما أطلقت الشرطة تحقيقا جنائيا في الحادث .

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