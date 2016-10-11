شاهد: لاعب بلجيكي يسجل أسرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي استغرق 8.1 ثانية لتسجيل أسرع هدف في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد أن هدف بنتيكي في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين منتخبي بلجيكا وجبل طارق أمس الاثنين حطم الرقم القياسي المسجل لهدف ديفيد غوالتيري من جمهورية سان مارينو عام 1993 بفارق 0.2 ثانية.

وكان غوالتيري سجل هدفه بعد مرور 8.3 ثانية من مباراة التصفيات في مواجهة منتخب إنجلترا.

وساهم منتخب جبل طارق في تسجيل الفصل الجديد في تاريخ كأس العالم بثالث مباراة له في تصفيات كأس العالم بعد الانضمام إلى الفيفا في مايو الماضي.

ويعد هدف بنتيكي أسرع هدف يسجله منتخب بلجيكا على الإطلاق.