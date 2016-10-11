شاهد: فيسبوك تطرح تطبيق "وورك بليس" للشركات

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" أنها أصبحت جاهزة لدخول سوق خدمات الاتصالات داخل الشركات والمؤسسات.

يأتي هذا الإعلان بعد شهور من اختبار الشركة لخدمة جديدة باسم "وورك بليس"، تتيح نقل العناصر الشهيرة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مثل بث الأخبار والمجموعات والمحادثة والفيديو المباشر ليتم استخدامها في التواصل بين العاملين في مؤسسة أو شركة بما يخلق شبكة تواصل اجتماعي داخلية لهذه المؤسسة أو تلك الشركة.

يذكر أن الخدمة الجديدة التي كانت فيسبوك قد أطلقتها لأول مرة في بداية 2015 تحت اسم "فيسبوك آت وورك"، قد تم اختبارها في مجموعة من مختلف الشركات بما في ذلك شركة "فيسبوك" نفسها.

والمنتج الجديدة بمثابة دخول لشركة "فيسبوك" إلى سوق جديدة تتمتع بالتحول السريع والتنافسية العالية، في ظل وجود شركات منافسة، مثل "سلاك"، ترغب في تغيير طبيعة إدارة الاتصالات داخل الشركات التي كانت موجودة في الماضي.

كما تريد شركة مايكروسوفت المحافظة على موقفها القوي داخل الشركات من خلال خدمة المحادثة "يامر" و"سكايب".

ومما لاشك فيه أن "فيسبوك" سوف تستفيد من حقيقة وجود حوالي مليار و600 مليون مستخدم لموقعها على مستوى العالم، ولديهم المعرفة الكاملة بالوظائف التي سوف تستخدمها مع تطبيق "وورك بليس باي فيس بوك".