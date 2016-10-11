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شاهد: عامل بناء يجذب 1.1 مليون متابع على الإنترنت

11/10/2016

جذب عامل بناء في الصين مليونا و100 ألف مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تسجيلات مصورة له وهو يقوم بأداء تمارين رياضية تتطلب لياقة عالية في موقع عمله.

ويعمل "شي شين ويي" لعشر ساعات في مواقع البناء في الصين منذ أكثر من 7 سنوات، إلا أنه حاز شهرة واسعة على الإنترنت منذ نحو عام.

وتمكن "شي" من تغيير حياته للأفضل وأصبح يجتذب ما يربو على مليون متابع على تطبيق "كوايشو" الصيني الشبيه بتطبيق "انستغرام".

وقال "شي" إن شهرته على الإنترنت مكنته من الحصول على دعوات لتقديم عروض للموهوبين في مدن مختلفة بالصين.

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