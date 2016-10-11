شاهد: سيارة بدون سائق في شوارع بريطانيا لأول مرة

نجحت سيارة ذاتية القيادة في اختبارها الأول في شوارع بريطانيا في إطار محاولات تهدف لتسيير سيارات ذاتية القيادة على الطرق بحلول عام 2020.

وشقت السيارة الصغيرة ذات المقعدين طريقها حول منطقة مشاة في مدينة ميلتون كينز جنوب إنجلترا بسرعة ثمانية كيلومترات في الساعة ونجحت في الدوران عند المنحنيات والتوقف انتظارا لعبور المشاة الطريق.

وتم تزويد السيارة بعجلة قيادة آلية وتكنولوجيا رادار وكاميرا للتوجيه.

وأجرى المنظمون في المدينة سلسلة تدريبات قبيل تشغيل السيارة شملت مسح خرائط للمدينة ومراجعة إجراءات السلامة مع المجلس المحلي.

واختيرت المدينة التي تبعد 70 كيلومترا شمالي لندن مع ثلاثة مواقع أخرى لاختبار مشروعات القيادة الذاتية بسبب اتساع أرصفة الشوارع ووجود شبكة مسارات دائرية.

وتشجع الحكومة شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات على تطوير واختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية في بريطانيا بهدف بناء قطاع يخدم سوقا عالمية قالت إن قيمتها ستصل إلى نحو 900 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من العام الحالي بدأت الحكومة مشاورات بشأن تغيير قواعد التأمين ونظم المراقبة خاصة بالسيارات ذاتية القيادة وقالت إن السيارات ستختبر على الطرق اعتبارا من العام المقبل.

ويقول خبراء إنه ينبغي على جميع الأطراف التصدي للعقبات القانونية التي تشمل تحديد الطرف المسؤول في حال وقوع حادث.

ويأمل منظمو المشروع في بريطانيا في تشغيل 40 سيارة ذاتية القيادة في ميلتون كينز بحلول العام المقبل.