شاهد: روما تسحب رسميا عرضها لاستضافة أولمبياد 2024

قال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية إن إيطاليا سحبت رسميا عرضها لاستضافة أولمبياد 2024 في روما بعد أن صوت مجلس المدينة ضد المشروع.

وأعلنت فيرجينيا راجي رئيسة بلدية روما الشهر الماضي أنها لن تدعم مساعي مالاجو لاستضافة الحدث الرياضي الكبير قائلة إن تنظيم الأولمبياد قد يدفن العاصمة الإيطالية تحت جبال من الديون.

وفازت راجي بأغلبية ساحقة في انتخابات رئاسة البلدية في شهر يونيو حزيران الماضي.

وأبدت مرارا معارضتها لاستضافة الألعاب الأولمبية قائلة إن المدينة تواجه مشاكل أكبر.

ويعني انسحاب روما أن باريس ولوس أنجلس وبودابست فقط ستتنافس على استضافة أولمبياد 2024.