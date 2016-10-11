شاهد: ثلاثية السعودية في شباك الإمارات بتصفيات المونديال

تصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعدما فاز على ضيفه الإماراتي 3 /صفر الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجوهرة المشعة في جدة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعدما فشل الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما.

وفي الشوط الثاني وضع البديل فهد المولد الأخضر السعودي في المقدمة في الدقيقة 73 عبر تسديدة رائعة ثم أضاف نواف العابد الهدف الثاني في الدقيقة 80 قبل أن يختتم يحيى الشهري التسجيل في الدقيقة 92.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث تساوت كفتا الفريقين بعض الشيء في الشوط الأول ولكن السيطرة لاحت تماما لصالح أصحاب الأرض في الشوط الثاني ليحسم الفريق المباراة بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع هذا الفوز المنتخب السعودي إلى الصدارة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن أستراليا وثلاث نقاط عن اليابان فيما يحل الأبيض الإماراتي برصيد ست نقاط في المركز الرابع.

وفازت السعودية على تايلاند /1صفر والعراق 1/2 وتعادلت مع أستراليا 2/2 في أول ثلاث جولات من التصفيات فيما فاز المنتخب الإماراتي على اليابان في الجولة الأولى 1/2 ثم خسر أمام أستراليا بهدف نظيف وفاز على تايلاند 3/1.

وخاض المنتخب السعودي 12 مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ولم يتعرض خلالها لأي خسارة حيث فاز في تسع مباريات وتعادل في ثلاث وسجل الفريق 37 هدفا في تلك المواجهات واهتزت شباكه خمس مرات.

وشاركت السعودية أربع مرات متتالية في كأس العالم بين عامي 1994 و2006 لكن شمس الفريق لم تسطع في المونديال منذ عشرة أعوام، فيما شارك المنتخب الإماراتي مرة واحدة من قبل في المونديال جاءت في نسخة عام .1990

والتقى الفريقان 33 مرة من قبل حيث فاز المنتخب السعودي 20 مرة مقابل ستة انتصارات للإمارات وحسم التعادل سبع مواجهات بينهما لكن الإمارات لم تنجح أبدا من قبل في الفوز على السعودية على أرضها.

وسجل الأخضر 46 هدفا في الشباك الإماراتية مقابل 22 هدفا سجلها المنتخب الإماراتي خلال المواجهات السابقة.

وجاءت أخر مواجهة بين الفريقين في آذار/مارس 2016 وانتهت بالتعادل 1/1 في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2017 بينما كانت أول مواجهة بين الفريقين في 23 آذار/مارس عام 1974 في بطولة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، وحينها فازت السعودية بهدفين نظيفين سجلهما سعيد غراب ومحمد المغنم.

ويرجع أخر فوز للأخضر السعودي إلى تشرين أول/اكتوبر الماضي حين فاز على نظيره الإماراتي 21 في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا (الإمارات 2019) فيما يعود آخر فوز للإمارات إلى عام 2007 في الدور قبل النهائي لكأس الخليج وفاز حينها الفريق بهدف نظيف سجله إسماعيل مطر.

وضمن اللقاءات الدولية الـ33 التي جمعت بين الفريقين التقى المنتخبان سبع مرات في تصفيات كأس العالم فاز الأخضر في ثلاث لقاءات مقابل انتصار وحيد للإمارات وثلاثة تعادلات فيما بينهما، وسجل الأخضر خلال تلك المواجهات السبع ثمانية أهداف مقابل ستة أهداف للإمارات.